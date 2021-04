Daniela Katzenberger: "Tatort"-Hammer! Sie lässt die Bombe platzen

Wird Dani der nächste "Tatort"-Star?

"Erst mal freue ich mich tierisch auf unsere neue Staffel 'Familienglück auf Mallorca', die Mitte Mai bei RTLZWEI zu sehen ist. Und ich plane gerade ein neues Buch und etwas Schönes für Frauen… mehr verrate ich noch nicht, lasst euch überraschen", verrät Daniela im Interview mit InTouch Online.

Doch die 34-Jährige könnte sich auch vorstellen, wieder an einer TV-Show teilzunehmen! Es gibt tatsächlich einige Formate, die sie brennend interessieren! "Das wird eine lange Liste", gesteht sie lachend. "'The Masked Singer' war einfach eine so tolle Erfahrung und hat mega Spaß gemacht. Ich bin komplett offen für alles und jetzt wo Sophia auch größer ist, kann man da auch wieder größere Projekte angehen. Und ich würde schon wieder gerne mal was als Schauspielerin machen, mein Film für die ARD damals, war eine super Erfahrung. Vielleicht im nächsten Ludwigshafener 'Tatort' …wer weiß!"