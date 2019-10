Daniela Katzenberger: Tierschutz-Skandal!

Reddit this

Blauer Himmel, Sonnenschein – und lustige Delfine, die munter durchs Becken springen. So eine Show ist ein Spaß für die ganze Familie, dachte sich wohl (33), die gerade mit Ehemann Lucas (52) und Töchterchen Sophia (4) samt Freundin einen Ausflug ins mallorquinische Marineland unternahm. Der Haken: So munter, wie sie aussehen, sind die Meeressäuger leider gar nicht. „Unsere sieben sympathischen Delfine begeistern Groß und Klein“, wirbt der Aqua-Zoo zwar auf seiner Website. Doch für die Besucher müssen die Tiere zweimal täglich ihr Bespaßungsprogramm abspulen. Artgerecht? Na ja.

Daniela Katzenberger gerät ins Visier von Tierschützern

Tierschützer fordern seit Jahren, Delfinarien abzuschaffen. „In Freiheit schwimmen Delfine am Tag bis zu 100 Kilometer weit und tauchen bis zu 300 Meter tief. Viele sterben vorzeitig an den Folgen der Gefangenschaft“, so die Tierschutzorganisation PETA. Hat die Katze davon nichts mitbekommen? Oder ist ihr die Tierwohl-Debatte egal?

Daniela Katzenberger: Pikante Schlafzimmer-Beichte

Nicht egal waren ihr aber wohl die zu erwartenden kritischen Kommentare auf . Denn statt wie üblich jeden Schritt auf ihrem Account zu dokumentieren, verzichtete Dani lieber darauf, Fotos von dem Familien-Trip hochzuladen. Da hätte sie sich wohl besser gleich ein anderes Ausflugsziel gesucht…

