Daniela Katzenberger: Tränen-Kollaps vor laufenden Kameras!

Die Trauer sitzt immer noch tief. starb Anfang Juli an Organversagen. Obwohl bei und nun langsam wieder der Alltag einkehrt, leiden sie immer noch sehr unter dem Tod des 75-Jährigen.

Costa Cordalis: Erschütternde Enthüllung nach seinem Tod!

Der Verlust hat sie tief getroffen

In einem Interview mit sprachen die beiden nun erstmals ausführlich über den tragischen Verlust. „Er fehlt mir halt sehr. Wirklich. Er fehlt mir wirklich sehr", schluchzt Daniela mit Tränen in den Augen. "Überall ist Costa. Überall. Auch wenn ich Videos von dem sehe. Das ist für mich so unglaublich, dass er nimmer ist."

Auch Lucas kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. „Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust. Ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt. Das war schon ein ganz extremer Moment, in dem die Welt still steht. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Da habe ich gesagt 'Tschüss Papa'."

Lucas weiß, dass nun ein neues Kapitel beginnt. „Der Tod von meinem Vater bedeutet für uns als Familie, dass halt der Häuptling gegangen ist. Jetzt ordnet sich alles neu“, erklärt er ernst.

