Daniela Katzenberger: Traurige Baby-Beichte!

Oh je, arme Daniela! In der letzten Zeit sorgten immer wieder angebliche Schwangerschafts-Gerüchte der Katze bei ihren Fans für jede Menge Aufsehen. Alles Quatsch, berichtet nun Dani und liefert gleichzeitig eine traurige Beichte, die bei ihren Anhängern für reichlich Aufmerksamkeit sorgt...

Daniela Katzenberger: Das sagt sie zu einer Schwangerschaft

Erst kürzlich feierte Dani mit ihrer Familie den dritten Geburtstag ihrer süßen Tochter Sophia. Das Daniela den Anlass dazu nimmt, um in Erinnerungen zu schwelgen, ist verständlich. In ihrer " "-Story verrät die Katze, wie es ihr nach Sophias Geburt ging und das sie gar nicht fassen kann, dass dies schon drei Jahre zurückliegt. Doch damit nicht genug. Dani bezieht ebenfalls Stellung zu den Schwangerschaftsgerüchten, die in der letzten Zeit immer wieder in der Öffentlichkeit kursierten. So erläutert sie: "Natürlich ist es so, dass wir uns noch ein zweites Kind wünschen. Das macht es aber nicht besser, wenn jeden Tag vom Druck her 200 Millionen fragen kommen, ob ich denn schon schwanger bin." Das Weitern fügt Daniela hinzu: "Eins verspreche ich euch, falls es eines Tages soweit sein sollte, werde ich es euch wissen lassen (...)." Ehrliche Worte, die den Schwangerschafts-Gerüchten ein jähes Ende setzten. Doch jetzt das Traurige...

Daniela Katzenberger "Man wird verurteilt"

Obwohl Dani als echte Vorzeige-Mama bekannt ist, berichtet die Katze in ihrer "Story" ebenfalls, dass sie in der letzten Zeit des Öfteren beobachten musste, wie Frauen dafür verurteilt werden, wenn sie gar kein, oder nun ein Kind haben. So erklärt die Power-Blondine: "Uns wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist und dass meine ich wirklich nur allgemein. Privat wie auch im Showbusiness wird man extrem verurteilt, wenn man gar kein Kind möchte, aber, wenn man nur eins hat, wird man ebenso verurteilt. Wie man es macht, man ist immer der Egoist." Welch traurige Botschaft! Ist zu hoffen, dass sich die Katze von all den Widersachern nicht allzu sehr die Stimmung vermiesen lässt...