Daniela Katzenberger: Traurige Enthüllung an Costas Geburtstag!

Der Schmerz sitzt immer noch tief! Vor fast einem Jahr ist Costa Cordalis gestorben. Am 1, Mai hätte er seinen 76. Geburtstag gefeiert. In einem emotionalen Post erinnert jetzt an ihren geliebten Schwiegervater...

Daniela Katzenberger trauert um Costa Cordalis

"Verdammt, du fehlst einfach so! Mit Tränen in den Augen schaue ich auf dieses Bild von deinem letzten Geburtstag...", beginnt die Blondine ihren langen Text. "Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zu Liebe ein Stückchen Kuchen gegessen. Und wie gerne hätte ich dir noch ganz oft deinen Grießbrei gemacht, den du so geliebt hast, mit ganz viel Zimt."

Sophia Cordalis vermisst ihren Opa

Für Daniela ist es immer noch ungreifbar, dass Costa nicht mehr da ist. "Jetzt bist du schon eine ganze Weile im Himmel meine geliebte Seele und trotzdem bist du da, ganz nah in unseren Herzen. Wir denken wirklich jeden Tag an dich." Besonders die kleine Sophia leidet. "Sie fragt wirklich oft nach dir, vermisst dich, liebt dich über alles. Ihre Erinnerung an dich ist sehr klar, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Ich wünschte, sie hätte dich noch sehr lange an ihrer Seite gehabt."

