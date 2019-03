Es wird nicht ruhig bei und ! In den letzten Wochen bangte die Katze mit ihrem Mann um die Gesundheit ihres Schwiegervaters Costa Cordalis! Wie sehr Dani darunter jedoch wirklich litt, war kaum jemanden bewusst...

Costa Cordalis: Schock-Beichte! So schlimm stand es wirklich um ihn

Daniela Katzenberger hatte Angst

Wie Daniela nun berichtet, war für sie die letzte Zeit alles andere als leicht. So verrät sie gegenüber " "-"Exclusiv": "Ich habe nie wirklich Angst davor, dass irgendjemanden in meiner Familie irgendwas passieren könnte, weil ich weiß, die sind alle stark und dein Vater (a.d.R. zu Lucas Cordalis über ) ja auch. Der ist ja, also der ist so zäh und hat schon so viel mitgemacht. Aber dieses Mal gab es einen Moment, wo ich es nicht wusste. (...) Da merkt man halt, was wirklich wichtig ist, dass es auch scheißegal ist, wenn, keine Ahnung, irgendetwas anderes passiert." Was für traurige Worte! Doch zum Glück geht es Costa mittlerweile wieder besser.

So geht es Costa Cordalis

Auch wenn es um Costas Gesundheit sehr kritisch stand, scheint sich der "Anita"-Interpret wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden. So erkälte Lucas vor einigen Tagen gegenüber "Bild": "Es hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet. Es geht absolut bergauf mit Papa." Bleibt somit nur zu hoffen, dass im Katzenberger-Cordalis-Haushalt bald wieder mehr Ruhe einkehrt...