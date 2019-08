Daniela Katzenberger: Traurige Beichte! Jetzt spricht sie Klartext!

Oh je! Eigentlich ist für ihre positive und lockere Art bekannt. Doch jetzt das Traurige! Wie die Katze nun verrät, war ihrer Kindheit alles andere als rosig...

Jenny Frankhauser: Sie zittert vor dem Horror-Ex!

Daniela Katzenberger spricht über ihre Vergangenheit

Während Daniela Katzenberger und ihre Mama Iris Klein ein super Verhältnis zueinander haben, herrscht zwischen ihr und ihrem Vater Funkstille. So erklärt sie gegenüber " "-"Brisant": "Ich hatte ja keinen wirklichen Vater. Und der war auch nicht sehr lieb, also ohne das zu werten. Der war halt nicht da und er war nicht sehr nett, auch zu meiner Mutter." Oh je! Arme Katze! Aufgeben kam für die Power-Frau jedoch nicht in Frage!

Daniela macht bei Sophia alles anders

Wie Daniela weiter berichtet, ist ihre Kindheit für sie Ansporn genug, um bei ihrer Tochter Sophia nicht die gleichen Fehler zu machen: "Ich glaube, wenn du selber in deiner Kindheit so negative Erfahrungen mit was hast, dann willst du es auf jeden Fall immer besser machen. Ja, und eine Garantie kriegst du für nichts im Leben, und deswegen war ich auch relativ schnell schwanger." Ehrliche Worte, die zeigen: Danni ist einfach eine waschechte Löwen-Mama!

Können sich Daniela Katzenberger und schon bald auf Baby Nummer zwei freuen?