Daniela Katzenberger: Traurige Beichte - Sie zieht einen radikalen Schlussstrich

Daniela braucht Abstand

In ihrer Instagram-Story verrät Daniela, dass sie sich oft eine Social-Media-Pause gönnt. "Die Grundstimmung bei Instagram ist brutal aggressiv in letzter Zeit. Wir wissen alle, woran das liegt und dass das mal anders war. Bei mir ist das so, wenn ich mich zu lange damit beschäftige, dann ist das was, was meine Laune total beeinflusst", erklärt sie.

Um sich aus dem Spinnennetz der Negativität zu befreien, löscht die Ehefrau von Lucas Cordalis hin und wieder einfach die App. "Instagram ist nur virtuell. Wenn du die App von deinem Handy schmeißt, findet das auch in deinem Kopf nicht mehr statt", so Daniela.

Vor kurzem verriet Dani, dass sie während der Dreharbeiten zu ihrer neuen Show am Abend sowieso immer total müde ist. Da ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, das Handy einfach in der Schublade zu lassen und sich eine große Runde Schlaf zu gönnen...

