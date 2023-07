Daniela Katzenberger: Traurige Beichte! So geht es ihr wirklich

"Ich finde halt, mein Rücken ist so fett, ich habe halt diese Rückenwürste, ich sehe halt aus wie so ein Grillimbiss", sagt Daniela. "Und ich habe halt so Chicken Wings gekriegt, diese Fett-Chicken-Wings. Das ist, was hier unten so rausblubbert", und zeigt auf ihre Arme.

Neben dieser "Problemzone" hat die Ehefrau von Lucas Cordalis noch mehr an sich auszusetzen: "Mein Arsch ist halt richtig groß geworden. Und ja, ein bisschen Bäuchle habe ich. Und Doppelkinn, ich habe voll das Doppelkinn!", beklagt sich die Katze weiter.