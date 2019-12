Daniela Katzenberger: Traurige Nachrichten kurz vor Weihnachten!

Oh je! Wie traurig! In einer emotionalen Beichte lässt Daniela Katzenberger ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Dieses Jahr war für alles andere als leicht! Im Juli verstarb Dannis Schwiegerpapa und hinterließ eine tiefe Lücke im Haus Katzenberger-Cordalis. Vor allem kurz vor Weihnachten schmerzt Danni dieser Verlust ganz besonders...

Daniela vermisst Costa

Via " " wendet sich Danni nun mit einem emotionalen Geständnis an ihre Fans. So postet sie ein Bild von Töchterchen Sophia und Schwiegerpapa Costa, zu dem sie kommentiert: "Das wird das erste Weihnachten ohne dich. Obwohl er schon ein paar Monate im Himmel ist, höre ich ihn immer noch rufen: 'Daaancheeen', wenn ich sein Haus betrete." Gegenüber "spot on " erklärte Danni kürzlich über Costa und Enkelin Sophia: "Die beiden waren einfach unzertrennlich. Es war immer so schön zu sehen, wie Costa ihr etwas vorgesungen hat oder die Kleine zum Lachen gebracht hat. Ich hätte Sophia mehr Zeit mit ihrem Opa gewünscht..." Wow! Was für emotionale Worte, die von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleiben...

Dannis Fans stehen ihr bei!

Wie unter dem Post von Danni deutlich wird, kann sie sich voll und ganz auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen. So kommentieren diese: "Fühl dich gedrückt, liebe Daniela" sowie "Seine Stimme wird niemals verstummen, denn seine Musik isst für die Ewigkeit." Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Danni, Ehemann Lucas und Töchterchen Sophia die Festtage dennoch ein wenig genießen können...

