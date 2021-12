Daniela Katzenberger: Trauriger Abschied! Bittere Tränen unterm Weihnachtsbaum

Daniela ist einsam

Denn Lucas Cordalis zieht kurz nach Weihnachten ins Dschungelcamp – und das soll laut aktueller, streng geheimer RTL-Pläne trotz der neuen, hochansteckenden Corona-Mutante Omikron nach wie vor wie geplant in Südafrika stattfinden. Sollte es dabei bleiben, heißt das für Crew und Promis, dass sie in der zweiten Januar-Woche in die Gefahrenzone fliegen müssen! Eine Perspektive, die den künftigen Buschbewohnern und ihren Angehörigen die süße Weihnachtszeit heftig vergällen dürfte. Wer kann sich schon auf Plätzchen und Geschenke konzentrieren, wenn die Gedanken um mögliche Risiken und Folgen dieser TV-Mission ins Ungewisse kreisen?

Für den Katzenberger-Cordalis-Clan kommt’s sogar noch heftiger, denn Lucas wird von Danis Stiefpapa Peter begleitet. Noch ein Herzensmensch, um dessen Wohl die Katze sich sorgen muss … Und das ist längst nicht die einzige bittere Pille, die Familienmensch Dani in diesem traurigen Weihnachtsjahr schlucken muss. Denn von einer heiß ersehnten besinnlichen Zusammenkunft im Kreise all ihrer Lieben kann sie wieder mal nur träumen: Halbschwester Jenny lebt mit Freund Steffen in Ludwigshafen, wo Mama Iris und Ehemann Peter mit ihr feiern. Dani bleibt notgedrungen außen vor, was ihr die ungeliebte Wahlheimat nicht unbedingt sympathischer machen wird.