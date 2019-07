Daniela Katzenberger: Trauriger Abschied von ihren Fans!

Der Schock sitzt immer noch tief. Vor gut zwei Wochen mussten Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis von Familienoberhaupt Costa Cordalis für immer Abschied nehmen. Wie schlecht es der Katze damit jedoch wirklich geht, war lange unklar - bis jetzt!

Wegen Daniela Katzenberger: Jenny Frankhauser ist total genervt!

Daniela Katzenberger zieht sich zurück

Wie nun berichtet, geht es seiner Ehefrau nach dem Tod ihres geliebten Schwiegervaters schlechter, als viele ihre Fans vermuten. Sie soll sogar so sehr darunter leiden, dass sie sich immer mehr zurück zieht. So erklärt Lucas gegenüber " ": "Die ist sehr, sehr traurig. Hat sich komplett zurückgezogen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Sie hatte eine unglaublich enge Beziehung zu meinem Vater." Oh je! was für traurige ! Und wie geht es Lucas nach dem Tod seines geliebten Vaters?

Lucas schöpft neuen Mut

Am Wochenende war Lucas Cordalis dabei zu sehen, wie er in Hamburg beim "Schlagermove" seinen ersten Auftritt nach dem Tod von Papa Costa absolvierte. Wie es scheint, hat Lucas wieder neuen Mut geschöpft und probiert in die Zukunft zu blicken. Bleibt somit nur zu hoffen, dass auch Danni neue Hoffnung fasst und durch die Unterstützung von Ehemann Lucas schnell wieder ins Leben zurückfindet!

Um diese trauern wir: