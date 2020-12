Daniela Katzenberger: Bitteres Familien-Drama!

Ein User will es genauer wissen - und hakt nach: "Hast du mit deiner Mama noch Kontakt?" Iris' bittere Antwort: "Mit Peters Mama stehen wir täglich in Kontakt. Sie ist so ein lieber Mensch. Meine wollte nichts mehr mit mir zu tun haben, seitdem ich so früh schwanger wurde." Daniela und ihre Geschwister Tobias und Jenny hatten keinen Kontakt zu ihrer Oma. "Ich habe ohne Hilfe meine drei Kinder großgezogen."

Doch die schwere Zeit ist mittlerweile überwunden. Bald wird Iris zum sechsten Mal Großmutter. Die Frau von Sohn Tobias ist wieder schwanger. Wie schön!

