Daniela Katzenberger: Trauriges Geständnis!

Sie ist fröhlich und immer für einen frechen Spruch bekannt - für diese Art lieben die Fans ihre Daniela Katzenberger. Doch jetzt stimmt die TV-Blondine plötzlich ganz nachdenkliche Worte an.

Daniela Katzenberger hat Angst

Obwohl Daniela Katzenberger mittlerweile ein gefeierter Star und auch eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist, hat die 31-Jährige große Angst. Und zwar davor, alles zu verlieren. "Das Business ist gerade in meinem Fall sehr schnelllebig. Ich hab immer Angst, dass ich alles verlieren", verrät sie nachdenklich im RTL-Interview mit Frauke Ludowig.

Daniela Katzenberger hat besonders Angst davor, dass sich irgendwann einfach niemand mehr für sie interessiert. "Ich glaube, dass auch eine Daniela Katzenberger mal ein Ablaufdatum hat und irgendwann ist es einmal vorbei und es steht einfach keiner mehr da oder viel viel weniger", so der TV-Star weiter.

Daniela Katzenberger: Kurze Babypause

Weil die Sorge von Daniela Katzenberger so groß war, gönnte sie sich nach der Geburt von Sophia sogar nur zwei Wochen Babypause. Danach ging es sofort wieder weiter. Denn vor allem für die Kleine will sie später ein gutes Leben. Sie will ihre Tochter finanziell absichern... Mit einem geschätzten Vermögen von drei Millionen Euro sollte das aber kein Problem sein...