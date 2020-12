Daniela Katzenberger: Trauriges Weihnachten! Die Katze macht ein bitteres Geständnis

Weihnachten ist das Fest der Familie. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen Corona müssen große Familienfeiern ausfallen. Tanten, Cousinen und Vetter an einem Tisch? Das geht diesmal nicht, man darf nur im engsten Kreis zusammen kommen.

Auch Daniela Katzenberger mussten wegen den Beschränkungen ihre Pläne ändern. "Wir wollten eigentlich in den Schwarzwald fahren und dort Weihnachten verbringen. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt gibt es ein Weihnachtsfest auf Mallorca mit milden Inseltemperaturen. Ich hatte mich schon so auf Schnee und Glühwein gefreut", erklärt sie im Gespräch mit "Spot on news".

Doch eine Tatsache macht die Kultblondine noch viel trauriger...