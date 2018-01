Daniela Katzenberger: Trennung von Lucas!

Nein, glücklich wirkt Daniela Katzenberger (31) nicht, als sie mit Sophia auf Mallorca unterwegs ist. Die Kult-Blondine ist mit ihrem zweijährigen Töchterchen auf einmal ganz alleine. Der Grund für die Trauermiene: Der TV-Star ist getrennt von Ehemann Lucas (50).

Lucas Cordalis: Er lässt Daniela knallhart sitzen!

Normalerweise ist es die Pfälzerin, die von einem Termin zum anderen hetzt. Eine TV-Produktion hier, ein Interview da, dazwischen die Arbeiten am eigenen Magazin oder ein Werbe-Dreh. Keine Frage, Daniela Katzenberger ist ein Workaholic und sorgt mit viel Einsatz dafür, dass sich das Konto immer weiter füllt.

Daniela muss sich jetzt um alles alleine kümmern

Nun aber wird bald Ehemann Lucas Cordalis seinen Beitrag zur Familienkasse leisten – und an der TV-Show „Global Gladiators“ teilnehmen. Eigentlich eine gute Sache, aber das Problem ist: Die Dreharbeiten finden in Thailand statt – und dauern stolze vier Wochen! In dieser Zeit muss nun also die hübsche Blondine Haus und Hof zusammenhalten. Ein Job, den normalerweise Lucas erledigt. Während Daniela das Geld verdient, schmeißt er den Haushalt und sorgt vornehmlich für das gemeinsame Kind. „Er kümmert sich wirklich perfekt um die Kleine“, schwärmte seine Frau schon häufig. „Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde.“

Das wird sie jetzt herausfinden. Denn ab Februar ist Daniela für einen Monat auf sich alleine gestellt. Einziger Vorteil: In dieser Zeit kann die „Alleinerziehende“ testen, ob sie wirklich bereit ist für ein weiteres Kind...