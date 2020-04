Daniela Katzenberger: Trennungs-Schock! Was wird jetzt aus Sophia?

Wie bei zahllosen anderen Familien geriet der Alltag im Hause Katzenberger/Cordalis von einem Tag auf den anderen komplett aus den Fugen. Nichts ist mehr, wie es war – und die kleine Sophia ist die größte Leidtragende. Draußen lacht die Sonne, doch die Spielplätze sind leer. Keine Schule, kein Treffen mit Freunden, kein leckeres Eis an der warmen Frühlingsluft. Vor allem für Kinder ist die Corona-Krise ein wahrer Graus. Wenn man im Haus eingesperrt ist, wird jedes noch so interessante Spielzeug irgendwann öde.

Den großen Kampf gegen die Langeweile führt gerade auch die Katze. „Unser Zuhause ist derzeit eine Kreativwerkstatt“, verrät sie gegenüber "Closer". „Wir malen, basteln, zeichnen, singen – alles, was uns in den Sinn kommt. Hauptsache, wir sind beschäftigt.“ Denn mit Langeweile kommt die aufgeweckte Sophia überhaupt nicht klar. „Für sie ist die Situation am schwierigsten. Wir können nicht auf den Spielplatz gehen. Sie kann ihre Freundinnen nicht treffen und darf nicht zur Schule.“ Vor allem Letzteres sei ein Problem, sagt Daniela. „Normalerweise freuen sich Kinder ja, wenn sie nicht zur Schule müssen. Aber Sophia bettelt regelrecht darum und fragt jeden Tag: ,Mama, wann darf ich endlich zur Schule?‘ Und ich kann nur sagen: ,Bald, mein Liebling.‘ Obwohl ich selbst nicht mal sicher bin, ob und wann es wieder mit der Schule losgeht.“

Die Trennung von der Oma ist hart für Sophia

Wie lange ihre Kleine die schlimme Situation noch aushalten muss, ist ungewiss. In Spanien herrscht weiterhin Ausgangssperre. „Das tut einem schon weh“, gibt Dani zu. „Man fühlt sich auch so hilflos. Keiner möchte, dass es seinem Kind an etwas fehlt oder dass ihm langweilig ist. Kinder sollen Spaß haben und mit anderen Kindern spielen und nicht zu Hause hocken müssen.“ Auch Besuche bei Sophias geliebter Oma Cordalis sind momentan verboten. Denn die gehört mit Mitte siebzig zur Risikogruppe. „Wenn es Ingrid an etwas fehlt, fahren wir zum Supermarkt und stellen es ihr dann vor die Tür. Wir telefonieren jeden Tag mit ihr“, erzählt Daniela. Keiner weiß, wann Sophia ihre Großmutter endlich wieder in die Arme schließen darf.

Trotzdem versucht die Katze, optimistisch zu bleiben: „Wir machen uns einfach gute Laune und lassen uns von den negativen Nachrichten nicht unterkriegen.“ Worauf Daniela sich nach der Krise am meisten freut? „Einfach wieder draußen rumzulaufen, ohne sich dabei wie ein Schwerverbrecher zu fühlen“, scherzt sie. Und wird gleich wieder ernst. „Ich denke, die meisten Menschen werden die kleinen Dinge wieder mehr zu schätzen wissen.“