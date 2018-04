Daniela Katzenberger: Trennungs-Schock! Sie ist zu Hause ausgezogen!

Diese Szenen bereiten den Fans von Daniela Katzenberger mit Sicherheit große Sorgen. Zu Recht! Denn die Katze ist mitsamt Töchterchen Sophia von zu Hause ausgezogen...

Schon länger halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass im Hause Katzenberger-Cordalis der Haussegen schiefhängen würde. Zumal Lucas gerade viele tausend Kilometer entfernt in Thailand für "Global Gladiators" dreht und Frau und Tochter alleine zu Hause lässt.

Wie schlecht geht es Daniela wirklich?

"Ich bin nicht so gerne alleine mit Sophia", gestand Daniela Katzenberger erst kürzlich in einem Interview. Lucas' Alleingang scheint sie also besonders hart zu treffen. Und offenbar hat sie die räumliche Trennung nun dazu genutzt, sich ein paar grundlegende Gedanken zu machen - und sie hat nun eine radikale Konsequenz gezogen...

