Daniela Katzenberger: Trennungsschmerz! Lucas packt seine Koffer

Die Dreharbeiten für ihre Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" liegen schon einige Monate zurück. Doch erst jetzt wird in der der neuen Folge Lucas "Dschungelcamp"-Teilnahme thematisiert. Während er in den australischen Busch zieht, bleibt Daniela mit Tochter Sophia zu Hause. "Wenn ich so lange weg bin von zu Hause, ist das Schlimmste, wie ich meine Familie vermissen", sagt Lucas traurig. Und auch Daniela wird ihren Mann schrecklich vermissen. "Meine Sehnsucht nach Lucas ist wie Fisch. Ein, zwei Tage ist es ok, vier vielleicht noch. Und am vierten Tag stinkt es. Lucas und ich sind halt ein Team!"