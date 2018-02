Huch, ist das wirklich Daniela Katzenberger? Die Katze ist mittlerweile bekannt für ihre Stilsicherheit. Auf dem Roten Teppich präsentiert sich die Katze immer wieder im perfekten Look. Doch dies war nicht immer so. Dies beweisen zumindest Fotos von Daniela, die sie jetzt mit ihren Fans teilt.

Absolutes No-Go: So hätte Daniela Katzenberger ihren Lucas niemals geheiratet

Daniela Katzenberger: Ihre Fans hätten sie kaum wiedererkannt

In einem der neusten "Facebook"-Posts von Daniela teilt die Katze nun mit ihren Fans Schnappschüsse aus ihrer Vergangenheit. Ihre Anhänger hätten sie darauf kaum wiedererkannt. Die Fotos wurden vor knapp zehn Jahren aufgenommen. Daniela präsentiert sich Solarium-Gebräunt und mit tätowierten Augenbrauen.

Daniela Katzenberger: Ihre Fans sprechen Klartext

Auch wenn Danielas Fans immer hinter der Katze stehen, sprechen sie bei den alten Bilder Klartext. Sie sind der Meinung, dass Daniela jetzt besser aussehen würde. So schreiben sie: "Also was ich definitiv feststellen kann ist, dass du gelernt hast dich richtig zu schminken. Heute siehst du tausendmal besser aus und nicht mehr so als wärst du in einen Farbeimer gefallen" sowie "Du siehst viel besser aus als früher!

Ich dachte damals "Oh Gott, in den Schminktopf gefallen? Hat sie noch andere Interessen...?"