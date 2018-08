Daniela Katzenberger: Überraschende Familienwende auf Mallorca!

Na das ist mal eine überraschende Nachricht von und ihrer Familie. Obwohl in den letzten Monaten immer wieder von einem erbitterten Streit zwischen der Katze und ihrer Mama gesprochen wurde, ist nun ein Foto aufgetaucht, welches ihren Fans einige Rätsel aufgibt...

Daniela Katzenberger: Tragischer Todesfall im engsten Familienkreis

Daniela Katzenberger: Böse Familienstreits mit Iris Klein

In den letzten Monaten erschütterten immer wieder neue Meldungen die Öffentlichkeit, in denen von bösen Streits zwischen Mama Iris Klein und Daniela Katzenberger die Rede war. Sei es öffentliches Anfeinden via "Social Media", oder eindeutige Aussagen in Interviews, Iris und Daniela ließen nichts aus, um ihren Unmut übereinander zu äußern. Doch nun die Wende. Erst vor einigen Tagen verkündete Iris Klein, dass sie auf Mallorca einen neuen Lebensabschnitt beginnen möchte. Ein Schritt, durch dem sie jetzt scheinbar auch Daniela wieder näher kommt...

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Iris Klein?

Wie die Katze jetzt in ihrer " "-Story verrät, hat sie offensichtlich ihrer Mama in ihrem neuen zu Hause auf Mallorca einen Besuch abgestattet. So postet sie ein Foto von ihrer Mutter, welches zeigt, wie Iris auf einem Stuhl steht und sich vor einer Maus ekelt. Die Katze kommentiert: "Meine Mutter hat ihrer erste Maus auf Mallorca entdeckt." Ist dies etwa eine indirekte Versöhnungs-Ankündigung zwischen den beiden Frauen? Offiziell äußerte sich Daniela bis jetzt noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...