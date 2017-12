Daniela Katzenberger: Überraschende Typveränderung!

Daniela Katzenberger gilt als Kult-Blondine im deutschen Fernsehen. Doch jetzt überrascht die Power-Frau ihre Fans mit einem unerwarteten Foto auf "Instagram". Die Katze hat eine neue Haarpracht. Ihren Fans scheint der veränderte Look zu gefallen!

Daniela Katzenberger die Kult-Blondine

Neben ihrer lockeren und witzigen Art ist Daniela Katzenberger vor allem für ihre platinblonde Mähne bekannt. Gerüchte besagen sogar, dass Daniela ihre Haarfarbe vertraglich festgelegt haben soll. Über solche Spekulationen kann die Katze allerdings nur herzhaft lachen. Sie ist offen für Neues. So zeigt sie es auch ihren Followers auf "Instagram".

Abnehmerfolge: Bei Daniela Katzenberger purzeln die Pfunde

Daniela Katzenberger zeit sich brünette

Auf "Instagram" präsentiert sich die Katze mit brünetter Haarpracht. Ihre Fans sind von dem neuen Look begeistert. Dass es sich bei den Haaren um eine Perücke handelt, fällt erst beim zweiten Blick wirklich auf. Allerdings scheint Daniela eine solche Typveränderung auch mit ihren echten Haaren in Erwägung zu ziehen. So kommentiert sie: "Irgendwie fände ich diese Haarfarbe total schön. Mag auch den Pony und die Haarlänge. Was sagt ihr?" Ihre Followers überschütten Daniela mit Komplimenten. So schreiben sie: "Sieht auch viel natürlicher und sympathischer aus!" oder "Ja das wäre viel schöner!!!!" Ob sich sie Katze 2018 für eine brünette Haarpracht entscheiden wird? Wir werden sehen!