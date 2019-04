Reddit this

Die kleine Sophia ist der ganze Stolz von und . Die wird in diesem Jahr schon vier Jahre alt. Kein Wunder, dass die Fans da seit langem auf ein Geschwisterchen für die Kleine warten. Bekommt sie jetzt sogar zwei?

Daniela Katzenberger: So gut steht ihr der brünette Bob!

Daniela Katzenberger: Drei Kinder?

Bisher ist noch nicht einmal Baby Nr. 2 unterwegs. Zumindest nicht offiziell. Doch Daniela Katzenberger macht bei eine interessante Aussage! Eine Frau habe ihr nämlich aus der Hand gelesen und was ganz besonderes gesehen. "Mir wurden gerade von einer Dame 3 Kinder vorausgesagt.... Wurde euch auch schon mal aus der Hand gelesen? Glaubt ihr an sowas", schreibt die Blondine bei Instagram.

So so, das Schicksal soll der Katze also noch zwei weitere Kids schenken. Na ob das stimmt...

Bleibt Sophia ein Einzelkind?

Eigentlich hat die 32-Jährige selbst den Wunsch nach einem zweiten Kind aufgegeben. "Ich für mich selber muss ja sagen, dass ich das mental so ein bisschen streiche. Ich habe ja bestimmte Dinge gemacht, ich habe eine Eisprung-App, einen Kalender und ich habe die Temperatur gemessen. Damit musste ich endlich aufhören, ich habe mir selber zu viel Druck gemacht. Da kam ich mir vor, als hätte ich einen Stundenplan – erst Mathe, dann einkaufen, jetzt Sex! Das ist ein Lustkiller", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit InTouch Online. Und weiter: "Geplatzt ist der Traum nicht, aber ich habe das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft. Ich bin Anfang 30. Mit Mitte 30 ist man ja bereits eine Risikoschwangere!"

Gut möglich also, dass die kleine Sophia doch ein Einzelkind bleibt...