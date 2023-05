Daniela Katzenberger & Florian Silbereisen: Jetzt ist es raus!

Die Frau von Lucas Cordalis versuchte sich bereits vor einigen Jahren als Sängerin: Mit dem Hit "Nothing’s Gonna Stop Me Know", eine Coverversion des Originals von Samantha Fox, schaffte die Katze 2010 eine Top-20 Chartplatzierung. Nun möchte ihr Florian Silbereisen dazu verhelfen, an diesem Erfolg anzuknüpfen: Dani soll in seiner Stadionshow wohl ihre Schlager-Solo-Premiere feiern und zum ersten Mal ihren Song "So bin ich und so bleib ich" performen.

