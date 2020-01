Daniela Katzenberger und Iris Klein: Erbitterter Kampf auf Mallorca

Reddit this

Die Gans an Weihnachten, das Raclette an Silvester und hier und da noch das Gläschen zum Anstoßen. Die Feiertage gingen auch an Daniela Katzenbergers (33) Hüften nicht spurlos vorüber. Zu den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum gab es gratis noch ein paar Extra-Kilos dazu. Doch damit ist jetzt Schluss! Auch im Hause Katzenberger lautet der Neujahrsvorsatz ganz klar: ! „Ich möchte im neuen Jahr wieder öfter zum Sport gehen und wieder mehr auf meine Ernährung achten“, erzählt Daniela im Gespräch mit InTouch.

Wie viel sie abnehmen möchte? „Das mache ich nicht von einer Kilozahl abhängig. Ich möchte mich einfach wohlfühlen.“ Einen genauen Plan dafür hat sie auch schon: „Ich habe mir vorgenommen, weniger Süßkram zu essen. Alles in Maßen ist dann die Devise“, so die Kultblondine. Auf den Tisch kommt nur noch Gesundes. Ein Beispiel? „Garnelen mit Gemüse. Das könnte ich wirklich jeden Tag essen. Superlecker, leicht und gesund“, lässt uns die Katze wissen.

Daniela Katzenberger und Iris Klein liefern sich ein Diät-Battle

Der Ehrgeiz der Tochter scheint auch Katzenmama (52) anzuspornen. „Meine Mutter möchte auch wieder öfter zum Sport gehen. Finde ich super“, so Daniela. Dabei ist Iris doch eigentlich ein echter Sportmuffel. „Seit 16 Jahren versucht Peter, mich zum Sport zu bringen, und seit 16 Jahren sage ich ihm, dass ich es hasse“, erklärte die Pfälzerin kürzlich. Doch das ist Schnee von gestern: Auf zeigt sich Iris neuerdings von ihrer sportlichen Seite. Das heimische Fitness-Studio soll nicht länger unter einer Staubschicht verschwinden, sondern täglich genutzt werden.

Daniela Katzenberger: Bitteres Familien-Drama auf Mallorca!

Entbrennt zwischen Mutter und Tochter jetzt etwa ein echtes Diät-Duell? Gut möglich. Eine gemeinsame Sporteinheit ist jedenfalls nicht gewünscht. „Ob wir zusammen ins Fitness-Studio gehen? Das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen“, lacht Daniela. Stattdessen schwitzt sie lieber mit ihrem Göttergatten (52). „Der ist die Sportskanone, und wenn es jemand schafft, mich zum Sport zu motivieren, dann er. Manchmal nervt das auch, weil ich dann wieder merke, wie unsportlich ich bin“, so Daniela mit einem Augenzwinkern. Wir sind gespannt, welche der beiden Sportskanonen als Erste das Diätziel erreicht…

