Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser zeigen Schwestern-Selfie

Doch wirklich gefunden hat sie die dann doch in Deutschland und mit ihrer Familie. Mit ihrem Verlobten Lucas Cordalis dreht sie eine Baby-Doku und Mutter Iris Klein war sogar schon im Dschungelcamp.

Wenn es um die Karriere geht, war es für den Katzenberger-Clan immer am erfolgreichsten, wenn es um die Familie ging. Und auch die Facebook-Fotos mit ihrer Schwester werden von den Fans gefeiert. Vom Look her, passt sich Jennifer Frankhauser immer mehr an die große Schwester an und der Look steht ihr gut. Auch sie hat seit ihrem ersten TV-Auftritt eine krasse Veränderung durchgemacht.