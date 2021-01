Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Doppeltes Baby-Glück?

Mama Iris packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Iris tun würde, wenn ihre Töchter Daniela und Jenny gleichzeitig schwanger wären - mit Zwillingen! Darauf hat die Ex-"Dschungelcamp"-Teilnehmerin eine klare Antwort: "Ich würde mich riesig freuen und sofort Babysachen shoppen gehen." Eine eigene Schwangerschaft ist bei Iris übrigens komplett ausgeschlossen. "Leider weiß ich, dass das niemals passieren kann, da ich keine Gebärmutter mehr habe" erklärt sie. "Ansonsten hätte ich mich riesig gefreut."

Ob Daniela wirklich irgendwann noch ein Kind bekommt, ist fraglich. In einem Interview mit RTL gesteht sie vor einigen Monaten, dass sie versucht hat, schwanger zu werden. "Wir planen da nichts. Haben wir mal eine Zeit lang, hat nicht geklappt, und jetzt planen wir da tatsächlich auch nichts mehr und wollen auch eigentlich kein zweites Kind mehr", so Dani. Doch für Lucas Cordalis ist das Thema offenbar noch nicht ganz abgeschlossen. Er träumt weiterhin von einem zweiten Kind...