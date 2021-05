Daniela Katzenberger & Luca Cordalis: Verzweifelter Kampf um ihre Ehe

Da hilft wohl nur noch eine sexy Offensive! Denn die Katze gibt ehrlich zu: So richtig viel läuft da gerade nicht mehr mit ihrem Lucas. Und so soll ein heißer Stangentanz das Liebesleben wiederbeleben – mit Mama Iris geht’s zum Poledance-Kurs. Und als Lucas Tochter Sophia (5) zur Oma bringt, erwartet ihn eine kleine Privatvorführung an der neuen Stange im Katzenberger-Wohnzimmer, die sie sich extra hat aufbauen lassen… Ein voller Erfolg! Doch eigentlich gibt es für Dani zurzeit nur ein Thema, oder besser zwei: ihre Brüste. "Früher Penthouse, heute Kellergeschoss", wie sie selbst sagt. Sie ist todunglücklich über ihren Busen, der ihrer Meinung nach viel zu tief hängt für ihr Alter – da kann Lucas sagen, was er will… Und nach vielen Diskussionen macht sich die Familie auf die Reise nach Deutschland, um Plan Nummer 2 umzusetzen: Dani will sich in einer Schönheitsklinik die Brüste straffen lassen – wir sind gespannt auf die Beauty-OP vor laufender Kamera…