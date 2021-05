Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Adoptions-Hammer!

Doch so ganz scheint die Familienplanung, noch nicht vom Tisch zu sein. Als die Daniela auf eine Adoption angesprochen wird, offenbart sie: "Ich stehe dem Thema offen gegenüber, aber im Moment ist alles gut so, wie es ist." Wer weiß, vielleicht geht ihr großer Wunsch ja eines Tages doch noch in Erfüllung...

