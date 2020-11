Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Bittere Beziehungsprobe! Sie verrät die traurige Wahrheit

Endlich ist das Geheimnis gelüftet! Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren die Erdmännchen bei "The Masked Singer". Auf Instagram schwärmt die TV-Blondine in den höchsten Tönen von der Show. "Ich weiß, dass ich nicht die beste Sängerin bin und auch wenn ich wusste, dass sich meine Stimme oft kacke anhört, hat es so einen mega Spaß gemacht und ich schwöre, ich habe alles von mir gegeben... vor allem viele Liter Schweiß", witzelt sie. Doch auch wenn das Paar sich auf der Bühne amüsiert hat, wurde die Teilnahme an der Show hinter verschlossenen Türen zur Belastungsprobe für ihre Beziehung...