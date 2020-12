Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Bitterer Ehestreit!

Kein Zweifel, Lucas Cordalis ist ein echter Schokoholic! Nougatcreme? Löffelt der 53-Jährige am liebsten ohne Umwege direkt aus dem Glas – sogar nachts im Bett, wie Ehefrau Daniela (34) mal auf Instagram verriet. "Seine größte Macke sind seine Süßigkeiten", so sieht es die Katze. Wenn’s weiter nichts ist… Doch es gibt ein Problem: Naschkater Lucas ist ein schlechtes Vorbild für Töchterchen Sophia!

Denn wie auf Danis Insta-Story zu sehen ist, spachtelt die Fünfjährige neuerdings auch löffelweise die Schokocreme, naschte jetzt mit Papa fast ein ganzes Glas leer! Fett und Zucker pur - dabei setzt Dani eigentlich auf gesunde Ernährung, erlaubt sich selbst nur noch einmal pro Woche einen Cheat-Day. Und auch Klein Sophia werden die Vitamine trickreich ein geflößt: "Ich sage, dass das, was da gerade auf dem Teller liegt, Prinzessinnen-Essen ist. Denn alles, was Prinzessinnen machen, macht Sophia auch gern. Und schon wird gefuttert." Und jetzt? Ist alles für die Katz! Denn bei Lucas scheint im Schoko-Rausch jeder Sinn für die Erziehungsregeln seiner Frau flöten zu gehen. Da ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis es von Daniela was hinter die (Nutella)-Löffel gibt...