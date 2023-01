Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Bitteres Aus! Trennung vorm Dschungelcamp

Lucas‘ Dschungel-Ambitionen standen nie unter einem guten Stern: Im Vorjahr hatte ihm zunächst ein positiver Corona-Test einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotz Quarantäne und pünktlicher Genesung warf der Sänger dann überraschend das Handtuch und reiste ab. Hinter dem plötzlichen Sinneswandel steckte wohl hauptsächlich Ehefrau Daniela, die von den TV-Plänen ihres Liebsten nie so richtig begeistert war. Sie zieht es ohnehin vor, wenn Lucas weiter in ihrem Schatten bleibt und nur an ihrer Seite öffentlich wahrgenommen wird.

Daniela hält nichts von Lucas' Plänen

Doch dass ihr Mann in Australien das Rampenlicht allein genießen darf, ist nicht Danis größtes Problem. Noch viel schlimmer ist es, dass er sie und Töchterchen Sophia (7) während seines Selbstverwirklichungs-Trips im Camp mal wieder allein zurücklässt. Das kam in den vergangenen Monaten weit häufiger vor als der Katze lieb ist. Lucas war beruflich so viel auf Achse wie lange nicht. In ihrer Instagram-Story sprach Daniela sogar schon mal von „Trennung auf Probe“. Und jetzt kommt also die richtige räumliche Trennung – noch weiter weg als der australische Dschungel geht kaum.

Und das Camp kommt nicht unbedingt zum günstigsten Zeitpunkt für Dani und Lucas, die sich auch emotional immer mehr zu distanzieren scheinen. Auffallend oft wird seit einiger Zeit im Hause Katzenberger-Cordalis gezickt, gemeckert, gestritten, und das sogar öffentlich. Das dürfte sich kaum bessern, wenn während Lucas‘ Dschungel-Aufenthalt mal wieder alles an ihr hängen bleibt, noch dazu in ihrer ungeliebten Wahlheimat Mallorca, während sie hilflos mitansehen muss, wie ihr Schatz von attraktiven Mitcamperinnen umgarnt wird, die sich für die ein oder andere pikante Schlagzeile nicht zu schade wären? Dani ist schließlich für ihre Eifersucht bekannt – und das Paar hat das verflixte siebte Jahr noch längst nicht überstanden…