Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Der Babywunsch hat ihre Ehe zerstört

"Sex nach Eisprung-App, das war voll der Romantik-Killer, und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr", gibt die Kult-Blondine sehr ehrlich zu. Doch auch jetzt, wo sich Dani und Lucas von ihrem weiterem Kinderwunsch verabschiedet haben, scheint das Feuer der Leidenschaft eher auf Sparflamme zu brennen! Schließlich heizen der Alltag, die Kindererziehung und Stress im Job die Liebeslust nicht gerade an: "Sex wird doch oft weniger, wenn man so lange zusammen ist und dann auch ein Kind hat. Bei Lucas und mir geht manchmal wochenlang gar nichts", bekennt Dani im Gespräch mit "Bild". Zudem würde das Paar ohnehin überwiegend in getrennten Betten schlafen, denn: "Wir haben ja die Kleine noch im Schlafzimmer. Das macht alles ein bisschen anstrengender", so Daniela. "Ich schlafe dann meistens auf dem Sofa und gucke die ganze Nacht Serien. Und Lucas pennt mit Sophia im Familienbett." Heiße Nächte? Fehlanzeige …