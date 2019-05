Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Dicke Luft auf Mallorca

Reddit this

Manchmal muss es eben Meer sein – dachte sich wohl (32), als sie Ehemann (51) für Fotozwecke letzte Woche zum Beach schleppte. Die Insta-Follower wollen schließlich versorgt sein. „Die meisten denken, ich halte ab und zu mal meinen Bobbes in die Kamera, und that’s it. Aber ganz ehrlich: Es ist fast ein 24-Stunden-Job“, verriet die Katze mal der „Bild“. Und zwar auch für denjenigen, der hinter der Linse steht…

Lucas wird Danielas persönlicher Fotograf

Blöd nur, dass Lucas Cordalis offenbar so gar keine Lust auf den Job als Handy-Halter hat! Am Strand von Mallorca herrschte jedenfalls schnell dicke Luft zwischen Dani und Lucas, wie aktuelle InTouch-Fotos beweisen. Erst passte der Katze scheinbar das Licht nicht, dann war der Hintergrund falsch – und schließlich setzte sie sich genervt in den Sand.

Vermutlich, um auf Lucas’ Fotos wenigstens ein paar rettende Filter zu installieren. Mit seinem Assistenten-Dasein hat sich Lucas im Großen und Ganzen zwar abgefunden, wie er vor einer Weile der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ verriet: „Das ist ihr Leben, ihr Beruf, ihr alles. Also habe ich gelernt, damit umzugehen, und meine Rolle in all dem gesucht.“ Aber die Rolle des Insta-Husband hat er damit offensichtlich nicht gemeint…