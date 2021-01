Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Die Fans sind sauer! Damit gehen sie zu weit

Auf Instagram machen die Fans ihrem Ärger Luft. "Finde sowas unmöglich wir dürfen uns hier nur mit einer Person treffen und die Herrschaften fliegen hin und her", findet einer. Ein anderer schreibt: "Euch ist das alles egal, kurz vor oder im Lockdown durch die Gegend zu fliegen, obwohl die Empfehlung gegeben wird dass alle lieber zuhause bleiben sollen, Gebietsweise sich sogar nur im 15km Radius zu entfernen!"

Ein dritter schreibt: "In einem Lockdown sollte man zu Hause bleiben. Promi Bonus und wir müssen zu Hause bleiben, ganz super."

Doch nicht alle greifen die Familie an. Viele nehmen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Schutz. "Sie sind beruflich unterwegs. Das ist völlig in Ordnung. Es können halt nicht alle Homeoffice machen", schreiben zahlreiche Fans. Ja, denn auch Promis müssen Geld verdienen...

Daniela Katzenberger: Drama um eine andere Frau. Alle Infos bekommt ihr im VIDEO: