Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: "Dschungelcamp"-Kracher!

Wie es scheint hatten Daniela und Lucas Spaß an einem Partner-Look-Outfit! So teilt Lucas nun ein Bild von sich und seiner Ehefrau auf denen beide in einem karierten Hemd und Arbeiterhose auf einer grünen Wiese liegen und verschmitzt in die Kamera lächeln. Doch ihren Fans scheint dabei ein ganz besonderes Detail ins Auge zu stechen! Daniela und Lucas sehen nämlich so aus als ob sie ins Dschungelcamp ziehen würden. So kommentiert ein User: "Dschungelcamp Klamotten? Lucas du wolltest doch ins Dschungelcamp oder?" Und was hat Lucas darauf zu sagen? Der Ehemann von Daniela entgegnet trocken: "Ja du hast recht. Sieht wirklich ein bisschen so aus!" Ob die beiden jedoch wirklich gemeinsam in den Dschungel gehen? Wir können gespannt sein, wie es weiter geht...