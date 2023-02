Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehe-Eiszeit! Der Liebesfluch hat sie getroffen

Als Hauptmotiv für die Quälerei nannte sie ganz offen die Teilnahme ihres Mannes am Dschungelcamp, in dem traditionell die Pfunde nur so dahinschmelzen: "Wenn Lucas aus dem Dschungel wiederkommt, will ich nicht wie ein Nilpferd aussehen." Doch offenbar zeitigte die radikale Diät nicht die gewünschten Ergebnisse, erzeugte dafür aber wohl einen massiven Fruststau. Denn seit ein um acht Kilo erschlankter Lucas aus Australien zurückkehrte, hängt daheim auf Mallorca der Haussegen schief – weil Dani sich neben ihm nicht mehr schön genug fühlt. "Der ist so dünn geworden und ich fühle mich wie ein fettes Dromedar", jammert sie ihren Fans vor. "Fühle mich provoziert." Vor lauter Missgunst und Unsicherheit entwickelte sie sogar einen perfiden Plan: "Ich glaube, ich fange Streit an, bis er 10 Pizzen mampft." Keine gute Idee, Dani! Dass man mit Eifersucht keine Beziehung retten kann, führt ihr schließlich aktuell die eigene Mama Iris vor Augen. Deren Ehe zerbrach wohl unter anderem an ihrer beißenden Eifersucht. Also sollte die Katze statt ihres Gewichts lieber schleunigst ihren Neid unter Kontrolle bekommen. Denn noch liebt Lucas sicher jedes einzelne Pfündchen an seiner Ehefrau …