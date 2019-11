Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Ehe-Krach auf dem roten Teppich

Da flogen aber richtig die Fetzen! Vor laufender Kamera zoffte sich mit ihrem Lucas. Grund des Streits war mal wieder das gemeinsame Töchterchen Sophia.

In Erziehungsfragen sind die Katze und ihr Ehemann nicht immer einer Meinung. Die 33-Jährige teilt auf regelmäßig Schnappschüsse von ihrer süßen Vierjährigen. möchte aber, dass die Kleine so normal wie möglich groß wird und hält nichts von den Fotos in den sozialen Netzwerken. "Die Mama ist manchmal etwas schnell, was so den Post-Finger betrifft. Papa ist so ein bisschen dagegen", erklärt der 52-Jährige.

Daniela Katzenberger zeigt ihre Tochter gerne

"Das ist doch Quatsch! Das ist eine Illusion, wenn man denkt, dass niemand weiß, wie unsere Tochter aussieht", hält Daniela Katzenberger dagegen. Seit Jahren wird sie für die Doku-Soaps über ihr Leben von einem Kamerateam begleitet. Dadurch konnten die Zuschauer ihrem Mini-Kätzchen quasi beim Aufwachsen zusehen. Es gibt aber noch einen Grund, warum Dani ihr Töchterchen Sophia so oft im Internet zeigt: "Ich bin ja auch stolz auf mein Kind", erklärt sie. Ihre rund 1,7 Millionen Follower freut's...

Was ist nur mit Daniela Katzenbergers Gesicht passiert? Dieser -Eingriff ging offenbar daneben: