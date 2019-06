Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Ehe-Schock!

Wie sich (51) seine Traumfrau vorstellt? Die Antwort auf diese Frage gibt’s bei Instagram: Dort folgt der Sänger nämlich gleich mehreren Ladys, die sich auf ihren Profilen mit durchtrainierten Bodys in knappen Bikinis zeigen und das Gym offenbar höchstens bei Feueralarm verlassen…

Kleiner Haken an der Sache: Die Frau, die Lucas beim Aufwachen sieht, entspricht seinem Ideal nur bedingt. Denn schließlich ist (32) eine echte Kurven-Lady – mit einem weiblichen Waschbrett-Wunder hat sie nach eigener Aussage nicht viel gemeinsam: „Ich weiß, dass ich kein Topmodel bin, eher ein Topmoppel“, schrieb sie neulich bei .

Daniela Katzenberger wird für Lucas zum Fitness-Girl

Dass ihr Mann ausgerechnet Fitness-Fanatikerinnen wie Anita Herbert oder Lauren Simpson scharf findet, dürfte Dani deshalb nicht gerade happy machen! Denn obwohl die Katze derzeit eisern an ihrem Beach-Body feilt – so richtig ist der Funke nicht übergesprungen: „Lucas geht ja so gern zum Sport“, so Dani. „Aber ich bin ein Sportmuffel! Und ich werde bestimmt auch nie ein richtiges Sixpack haben.“

Daniela Katzenberger: Nackt! Sie posiert mit blankem Busen

Was ja eigentlich auch kein Problem ist – oder ändert das Klickverhalten ihres Mannes auf Instagram daran jetzt etwas? Denn mal ehrlich: Welche Frau wäre nicht verunsichert, wenn der Liebste im Netz gestählte Luxuskörper anschmachtet…? „Ich bin oft gar nicht selbstbewusst“, hat Dani schließlich schon selbst zugegeben. Da kann sie wohl erst recht keine maximal muskulöse und zu 100 Prozent fettfreie Konkurrenz gebrauchen…