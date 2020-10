Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ehrliche Beichte! Zerstört Corona ihre Ehe?

Die Antwort ist ganz klar Nein! Auch wenn die Situation sicher nicht leicht ist, mehr Zoff gibt es zwischen den beiden nicht. "Nein, nicht mehr als sonst. Man musste sich schon öfter wieder absprechen, wie man den Tag gestaltet, weil es einfach eine neue Situation war. Aber wir haben die Zeit als Familie genutzt, Spiele gespielt, entspannt und sind einfachmal zur Ruhe gekommen", verrät die Katze im Interview.

Wie sie die Pandemie und die Auswirkungen überstanden haben? "Wir haben versucht trotzdem Struktur in den Tag zu bringen. Die Lust einfachmal morgens unter der Woche weiter zu schlummern war zwar enorm groß, aber dennoch sind wir weiterhin früh aufgestanden. Dann haben wir mit Sophia gelernt oder gebastelt, Home-Workouts gemacht und natürlich viel, viel gekocht und ausprobiert."

Und genug Rezepte hatte Daniela definitiv! Sie hat gerade erst ein eigenes Kochbuch auf den Markt gebracht ("Die Katze kocht" von Daniela Katzenberger ist am 7.10.2020 im GU Verlag erschienen und jetzt überall im Handel erhältlich). "Essen ist und war schon immer ein wichtiges Thema in unserer Familie. Ich finde es gibt nichts Schöneres leckere Sachen zu essen und mit der ganzen Familie am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen", so die 34-Jährige. Recht hat sie...

