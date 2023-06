Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: "Er lässt sich scheiden!"

Gesichtsbehandlung, Härchen entfernen, Nägel lackieren - Daniela, Iris und Sophia lassen sich richtig verwöhnen. Besonders die kleinste Dame in der Runde ist in ihrem Element. "Ich weiß auch gar nicht, ob sie so wäre, wenn sie eine andere Mutter hätte. Ich frage mich das oft, ob das was Genetisches ist", erzählt die stolze Mama. Die Kleine liebt vor allem Gesichtsmasken. "Sie probiert alles aus - auch an Lucas. Lucas muss immer herhalten", erzählt Danni lachend weiter. Und dann zeigt sie auch noch ein Bild von Lucas mit Lippenmaske als Beweis. Ob der das wohl auch so witzig findet? "Ich glaube, er lässt sich scheiden, wenn ich das Foto zeige." Ohje, lässt sich nur hoffen, dass nach der Aktion der Haussegen nicht wirklich schief hängt...

