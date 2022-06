Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Geschwisterchen für Sophia

Im Interview mit Intouch online verrät sie nun, wieso sie vor einiger Zeit erklärt hat, dass es keinen Nachwuchs mehr geben wird. „Wir wollten uns einfach nicht mehr unter Druck setzen, gefühlt hat sich ja halb Deutschland für meinen Eisprung interessiert.“ Doch ganz wollen die beiden den Traum noch nicht aufgeben. Denn die 35-Jährige verrät auch: „Wir sind mit Sophia wunschlos glücklich, aber keiner kann in die Zukunft schauen.“

Töchterchen Sophia würde sich riesig freuen. Denn die wünscht sich nichts sehnlicher als Geschwisterchen. „Am liebsten 10 und die dürfen alle in ihrem Zimmer schlafen“, lacht Daniela.

Momentan muss sich Sophia aber mit ihrem neuen Haustier Marshmellow zufrieden geben. Der ist nämlich ihr neuer Mitbewohner. "Sophia will ja schon lange ein Haustier. Am liebsten einen ganzen Zoo. Aber wir wollten immer, dass sie groß genug ist, um auch die Verantwortung zu übernehmen. Ein kleiner süßer Hamster ist hierfür perfekt. Eine Katze brauchen wir nicht, die haben wir schon im Haus. Und ein Hund kommt vielleicht später dazu. Wir freuen uns alle sehr über das neue Familienmitglied, Sophia würde Marshmellow am liebsten auch zur Schule mitnehmen", so Daniela im Interview. Und vielleicht kann sie ja bald doch noch ein echtes Geschwisterchen versorgen...

