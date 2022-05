Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Heftiger Ehestreit in aller Öffentlichkeit

Jede Woche veröffentlicht das Paar jetzt eine neue Podcast-Folge (auf Podimo, 4,99 Euro/Monat). Thematisiert werden sollen "Herzensangelegenheiten wie das Elterndasein, ihre Beziehung, Heimatgefühle oder Schönheitsideale", versprechen die beiden. Und geraten schon in der ersten Episode immer wieder aneinander: Vor allem Lucas wird ungewohnt aggressiv, haut seiner Liebsten sogar um die Ohren, sie sei "oberflächlich" und "peinlich"! Doch die Katze hat ein dickes Fell und schlägt mit Humor zurück. "Ich bin eine Frau und hab die Lizenz zum Nerven!" Doch er lacht nicht mit, sondern kontert kühl: "Ja. Das nutzt du auch richtig aus…"

Richtig aneinander geraten die beiden aber, wenn’s um Tochter Sophia geht. In Erziehungsfragen tun sich tiefe Abgründe auf. Während Lucas die Kleine lieber im Hintergrund halten würde, will Daniela ein echtes Kätzchen heranzüchten. Noch bevor der Podcast überhaupt startete, hatte Lucas bereits erklärt, dass er Sophia am liebsten ganz raushalten würde. "Die macht bei uns natürlich jede Menge Quatsch – und da alles teilen? Ich weiß nicht." Doch mit diesen Bedenken stand er offensichtlich allein da, konnte sich mal wieder nicht durchsetzen. Denn Sophia musste schon in den ersten hörbaren Sekunden ran. Zwischendurch lieferte sie per Sprachnachricht O-Töne à la "die Mama sitzt immer auf dem Sofa und pupst".

Ob sie sich das in zwei oder zehn Jahren so gerne anhört, sei dahingestellt – und es ist Dani offenbar auch völlig egal. Lucas hingegen ganz und gar nicht: "Die Frage ist, ob sie eines Tages sagt: 'Wisst ihr, was ihr mir angetan habt?'", sinniert er selbstkritisch.

Der Sänger weiß, wovon er redet: Er ist selbst ein Promi-Kind und wollte eigentlich gar nicht ins Rampenlicht, sondern lieber als Komponist und Produzent im Hintergrund bleiben. Dass ihm das nicht gelang, prägt ihn bis heute – und weckt seinen väterlichen Beschützerinstinkt. Im Streit um Sophia dürfte das letzte Podcast-Wort noch nicht gesprochen sein…