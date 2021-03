Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Intime Beichte - Bekommen sie deshalb kein zweites Kind?

Seit der Geburt von Tochter Sophia beschäftigte die Fans der Katze vor allem eine Frage: Wann bekommen Daniela und Lucas ihr zweites Kind? Für die Power-Blondine alles andere als leicht. So fühlte sich Dani durch die ewigen Fragen teilweise enorm unter Druck gesetzt. Gegenüber "RTL" erklärt sie: "Man weiß ja, dass man körperlich gesund ist. Und ich habe ja auch immer gesagt, mit mir ist alles okay - warum klappt es denn nicht?" Ebenfalls ergänzt sie: "Also man kriegt irgendwie schon ein schlechtes Gefühl und fängt dann an, so ein bisschen, ja, an sich selber zu zweifeln. Und dann kriegt es ja dann auch noch die Öffentlichkeit mit." Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in Danis Innerstes geben. Doch ist das der einzige Grund, warum die beiden die Familienplanung auf Eis gelegt haben?