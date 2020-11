Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jaa, zuckersüße Neuigkeiten!

Schon vor dem Finale machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Lucas Cordalis und Ehefrau Daniela Katzenberger als Erdmännchen bei "The Masked Singer" auf der Bühne stehen. Gestern dann die zuckersüße Gewissheit: Lucas und Danni verzauberten in den letzten Wochen die Fans mit ihren Kostümen. Für Lucas und Danni eine ganz besondere Erfahrung. So erklärt Lucas jetzt via "Instagram": "Ein geniales Abenteuer geht zu Ende. Wir haben das Finale erreicht und sind damit in der Erdmännchen-Welt unsterblich geworden!" Wow! Das so eine Nachricht von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...