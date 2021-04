Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht

Daniela will in Deutschland bleiben

Um so größer war die Freude, als sie diese Woche für ein paar Tage nach Deutschland fliegen konnte. Doch kurz vor der Rückreise legt Daniela eine traurige Beichte ab. "Morgen geht's zurück nach Mallorca", verrät sie. Und dann meldet sich überraschend Sophia zu Wort! "Nein, ich will nicht nach Mallorca"; klagt sie im Hintergrund. "Ich will auch hier bleiben", antwortet Danni ihrer Tochter. "Der einzige, der zurück will, ist Lucas. (...) Wir fliegen aber trotzdem Heim."

So richtig glücklich scheinen Daniela und Sophia bei dem Gedanken an Mallorca leider nicht zu sein. Doch wer weiß! Vielleicht lässt Lucas sich ja eines Tages dazu überreden, mit der ganzen Familie nach Deutschland zu ziehen...