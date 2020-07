Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jetzt packen sie über ihr Sex-Leben aus!

Pikante Sex-Beichte

„Sex wird doch oft weniger, wenn man so lange zusammen ist und dann auch ein Kind hat. Bei Lucas und mir geht manchmal wochenlang gar nichts. Jeder hat seinen Alltag, da vergisst man das mit dem Sexhaben schon mal", verrät Dani gegenüber "Bild". „Wenn Lucas Sex haben will, dann müssen wir dafür einen Termin machen – wie beim Zahnarzt. So funktioniert es am besten, weil wir beide immer so viel zu tun haben.“

Früher habe das Paar oft Sex im Dunkeln gehabt, mittlerweile geht das allerdings nicht mehr. Denn meistens haben Lucas und Daniela tagsüber Sex - wenn Sophia in der Schule ist!

Übrigens: Wenn Daniela die Lust überkommt, dann hat sie einen ganz besonderen Trick: „Wenn ich Lust auf Sex habe, dann räume ich nackt die Spülmaschine aus, das ist der Lockruf!“

Fremdgeh-Skandal um Daniela Katzenberger!