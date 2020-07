Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jetzt reden sie über die Trennung!

Bei "Schlager, Stars &, Sterne - Die große Seeparty in Österreich" gerieten Danni und Lucas in Plauderlaune und berichteten in Anlehnung an ihrer Song, "Verflixtes siebtes Jahr", über ihre Einstellung zu dem Thema. So verrät Danni: "Ich glaube, das kennen auch viele Zuschauer, das verflixte 7. Jahr. Und das Lied ist so ein bisschen autobiografisch. Und, ja, ich glaube, wir packen aber noch mal sieben Jahre, wir kriegen das hin. Dann kommen wir noch mal her!" Huch, haben Danni und Lucas etwa Angst vorm nächsten Jahr, wenn sie ins verflixte siebte Ehe-Jahr kommen?