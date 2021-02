Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jetzt soll Florian Silbereisen sie retten

Ob er sich deshalb die eigene Ehefrau mit ins Boot holte? Gemeinsam durften sie immerhin schon bei Florian Silbereisen (39) auftreten, performten in der "Schlagerlovestory. 2020" den Hit "1, 2, 3 Family". Allerdings mehr schlecht als recht! Die Reaktion der Zuschauer? Genervt! Trotzdem sehen Lucas und Dani den Entertainer wohl als ihren Retter in der Not! Denn: Diese Auftritte bringen nicht nur hohe Gagen, sondern werden von einem Millionenpublikum gesehen – so bleibt man im Gespräch! Deshalb will Lucas unbedingt weiterhin einen guten Eindruck bei Flori machen.