Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Mallorca Adé! Sie wandern wieder aus

Ein Schritt, den die Katze schon lange gehen will. Zwar wohl noch nicht endgültig, denn die Familie wird bei sinkenden Temeperaturen gewiss wieder zurück auf die Urlaubsinsel kehren, doch für Daniela ist dies bereits ein kleiner Lichtblick. Sie betont, dass sie und Töchterchen Sophia die angenehmen 25 Grad in der Schweiz genießen: "Wir wollen auch eigentlich gar nicht mehr so schnell zurück." Ob das wohl auch Ehemann Lucas Cordalis so sieht?